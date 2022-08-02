Крупный туркменский НПЗ обнародовал производственные показатели

БАКУ /Trend/ - Туркменбашинский нефтеперерабатывающий завод (ТНПЗ), расположенный в Балканском регионе на западе Туркменистана, обнародовал производственные показатели по итогам января - июня 2022 года, передает Trend со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан".

В указанный период НПЗ переработал 2,4 миллиона тонн сырой нефти, из которой произвел 811 тысяч тонн бензина марок AI-80, AI-92 и AI-95.

В январе - июне 2022 года завод также произвел 218 тысяч тонн керосина, что незначительно превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в отчетный период Туркменбашинский НПЗ произвел судовое топливо, сжиженный газ, нефтебитум, нефтяной кокс и смазочные материалы.

Отметим, что в Туркменистане уделяют большое внимание строительству заводов по переработке нефти и газа, а также экспорту энергоресурсов на мировые рынки.