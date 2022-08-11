Президент Туркменистана принял участие в церемонии закладки нового автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся в трудовом отпуске на побережье Каспия, принял участие в церемонии закладки фундамента ещё одного важного объекта транспортной инфраструктуры – нового автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, передает Trend со ссылкой на TDH.

"В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, с учётом исключительно выгодного географического расположения Туркменистана, издревле находящегося на пересечении трансконтинентальных маршрутов, а также имеющегося внушительного транспортно-транзитного потенциала, одним из приоритетов проводимой Президентом Сердаром Бердымухамедовым политики выступает последовательная интеграция отечественной транспортной сети в мировую систему, развитие современной мультимодальной инфраструктуры, отвечающей международным стандартам и включающей все виды транспорта, в том числе автомобильный.

Благодаря последовательно предпринимаемым в этом направлении мерам в стране последние годы ведутся масштабные работы по развитию дорожного строительства, созданию новых международных транспортных коридоров, последовательному увеличению объёмов грузо- и пассажироперевозок.

Наглядным свидетельством тому служит неуклонное совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство сотен новых автомагистралей и мостов, сооружаемых с использованием самых передовых технологий, формирование развитой системы автодорог, соответствующих всем требованиям современности.

По прибытии на вертолёте к месту проведения церемонии закладки фундамента моста главу государства с огромным воодушевлением приветствовали собравшиеся здесь многочисленные участники церемонии.

Яркие штрихи в царящую сегодня здесь атмосферу радости и торжества вносят вдохновенные песенно-музыкальные выступления артистов.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов направляется в специально подготовленное по этому случаю здание, где знакомится с проектами строительства автомобильных дорог и мостов.

Здесь можно увидеть мощную технику, которая будет задействована при строительстве нового моста через залив Гарабогаз кёл.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Ч.Пурчеков доложил главе государства о работах, ведущихся в дорожно-строительной сфере, и посредством представленных здесь типовых проектов рассказал о потенциале международных транспортных коридоров страны.

В последние годы прилагаются большие усилия для создания современной транспорт­но-логистической системы и укрепления позиций нашей страны в качестве ключевого транспортно-транзитного коридора на континенте. Это открывает возможности для развития международного сотрудничества, активизации транзитных потоков, проходящих через территорию Туркменистана, и наряду с этим реализации экспортно-импортных операций в соответствии с требованиями времени.

Как видно из представленных здесь иллюстрированных проектов, карт и схем, в стране осуществляются программные меры по развитию транспортно-логистической инф­раструктуры по направлениям Север–Юг и Восток–Запад, что обеспечивает активную интеграцию Туркменистана в глобальную транспортную систему.

Строительство нового моста через залив Гарабогаз кёл повысит значение транспортного коридора Север–Юг на международном уровне. Реализация этого проекта была поручена давнему партнёру Туркменистана – Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожное строительство «Альтком».

На схемах показан подробный план работ, которые предстоит выполнить подрядчику. В частности, прозвучал отчёт о планируемом параллельно строительстве сооружений различного назначения вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана.

Среди них – базы отдыха для водителей и пассажиров, гостиница, центры технического обслуживания, автобусные остановки, автоматизированные системы контроля массы и габаритов транспортных средств, освещения, дорожных знаков.

Благодаря прогрессивной стратегии Президента страны Туркменистан уверенно укрепляет свои позиции как важнейший транспортный узел и логистический центр регионального и континентального значения.

Формирование новых международных транспортных коридоров, способствующих созданию условий для активизации грузо- и пассажироперевозок, вкупе с совершенствованием внутренней дорожно-транспортной системы, создаёт благоприятные условия для уверенной интеграции Туркменистана в мировую экономическую систему.

С этой целью наряду с железнодорожными, воздушными и морскими путями в стране успешно осуществляется и намечено дальнейшее строительство новых автомобильных дорог, а также реконструкция существующих.

Выразив признательность Аркадаглы Сердару за постоянное внимание, уделяемое развитию дорожно-транспортной инфраструктуры страны в соответствии с требованиями времени, вице-премьер Ч.Пурчеков заверил, что будет обеспечена скоординированная работа для успешного выполнения поставленных задач.

Подчеркнув, что новый мост, который станет важной частью маршрута Север–Юг, будет иметь большое значение не только для Туркменистана, но и для всего региона, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на необходимости соответствия качества строительства современным требованиям.

Главными из них являются использование качественных строительных материалов, внедрение передового опыта и инновационных методов.

Следует уделить особое внимание вопросам завершения всех намеченных строек в указанные сроки, сказал глава государства, поручив вице-премьеру постоянно держать под личным контролем ход ведущихся работ.

Далее глава Туркменистана проследовал в зал заседаний и прошёл к специально отведённому для него месту.

Ведущий предоставляет Президенту Сердару Бердымухамедову слово для выступления.

Приветствуя всех собравшихся, глава государства отметил историческое значение сегодняшнего события – закладки фундамента ещё одного значимого для экономики страны сооружения – автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл.

– Мы проводим большую и плодотворную работу по повышению и последовательному развитию транспортно-транзитных возможностей нашей независимой нейтральной Отчизны. С использованием передового мирового опыта создаётся современная система грузо- и пассажироперевозок. Неоспоримым свидетельством тому служат последовательно строящиеся в стране новые автомобильные дороги, мосты, – подчеркнул Президент Туркменистана.

Как отмечалось, реализуемые в этом направлении крупные проекты позволяют максимально использовать транспортно-транзитный потенциал нашей страны. Туркменистан, признанный центром Великого Шёлкового пути, в настоящее время играет немаловажную роль в его возрождении в современном формате.

Новая форма легендарной трассы способствует дальнейшему повышению социально-экономического потенциала стран региона.

Прокладку дорог, строительство мостов наши мудрые предки считали приметой государственности и превратили это дело в благородную традицию, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что ведущиеся сегодня в стране масштабные работы в дорожно-транспортной сфере свидетельствуют о её достойном продолжении.

– Учитывая возросшие требования сов­ременности, мы посчитали, что будет целесообразным приступить к строительству нового автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл. Постановлением от 16 июня текущего года были предусмотрены подготовка проектно-сметной документации и строительство автомобильного моста общей протяжённостью 354 метра и шириной

21 метр. Мост будет построен на автотрассе, идущей из Туркменбаши через залив Гарабогаз кёл до границы Казахстана, – продолжил глава государства.

Подготовку проекта осуществит обладающее многолетним опытом в этой области Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное строительство «Альтком».

Как подчёркивалось, новый мост значительно увеличит объёмы товарооборота, грузоперевозки и перевозки пассажиров между восточным и северным регионами нашей страны, а также между соседними государствами.

Он призван эффективно служить грузо­перевозчикам Туркменистана, России, Казахстана, Ирана и Индии, что позволит им кратчайшим путём, используя морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, выходить в страны Северной и Восточной Европы.

Говоря о значении этого сооружения, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что новый автомобильный мост обеспечит благоприятные условия для активной интеграции нашей страны в глобальное экономическое пространство, ещё большего укрепления сотрудничества с зарубежными государствами. В этих целях в нашей стране предусмотрено строительство новых автомобильных дорог и реконструкция уже существующих.

Реализация этих масштабных работ создаст оптимальные предпосылки для беспрерывных перевозок грузов и пассажиров из Европы в Центральную Азию и из Центральной Азии в Европу через Международный морской порт Туркменбаши.

Также это позволит осваивать богатые природные ресурсы морского побережья и залива Гарабогаз кёл и, изучив географические факторы местности, эффективно их использовать. Помимо этого, туристы получат возможность воспользоваться услугами здравниц и центров отдыха, созданных в городе Туркменбаши и Национальной туристической зоне «Аваза».

– Я твёрдо уверен, что реализация данного проекта окажет позитивное воздействие на повышение социально-бытового уровня жизни народа, развитие транспортно-логистической системы страны, – подчеркнул глава Туркменистана.

От всей души поздравив собравшихся с закладкой фундамента нового современного моста в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в работе.

Затем слово было предоставлено председателю Совета директоров финансово-промышленной группы ООО «Дорожное строительство «Альтком» Александру Тисленко.

Как известно, именно этой компании, являющейся давним партнёром Туркменистана в дорожно-строительной сфере, было доверено проектирование и строительство автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл вдоль автомобильной дороги Турк­менбаши–Гарабогаз–граница Казахстана и подводящих к нему дорог.

Обращаясь к Президенту Сердару Бердымухамедову и всем участникам торжественной церемонии, руководитель компании «Альтком» поздравил всех с закладкой капсулы по случаю начала строительства инфраструктурного объекта – автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл на трассе Туркменбаши–граница ­Казахстана.

Выражая искреннюю признательность руководству Туркменистана, открытого для равноправного и взаимовыгодного партнёрства, за оказанное доверие и поддержку, А.Тисленко подчеркнул, что большая честь вносить свой посильный вклад в будущее экономического развития страны.

Обращаясь к истории установившегося в 2009 году плодотворного сотрудничества с Туркменистаном, являющимся оплотом мира, счастья, стабильности и благополучия, руководитель зарубежной компании отметил, что за это время был осуществлён ряд важных проектов, в числе которых – строительство автодорожного и железнодорожного мостов Туркмен­абат–Фараб, автодорожного моста Керки–Керкичи, двух железнодорожных мостов Керки–Ымамназар, а также взлётно-посадочной полосы в аэропорту Дашогуза.

Говоря о последовательности и дальновидности Президента Туркменистана в достижении грандиозных успехов по формированию влиятельного и авторитетного государства как на региональном, так и на международном уровне, выступающий отметил, что за короткий промежуток времени нашей стране удалось стать крупнейшим транспорт­но-транзитным центром.

Сегодня Туркменистан продолжает активно и успешно возрождать Великий Шёлковый путь, инициируя продвижение взаимосвязанности инфраструктуры в регионе и строительство трансграничных транспортных коридоров в виде сов­ременных автомобильных, железнодорожных, морских и авиамаршрутов, что позволяет вывести сот­рудничество между азиатскими и европейскими странами на качественно новый

уровень.

Выражая Президенту Сердару­ Бердымухамедову искреннюю признательность за возможность принимать непосредственное участие в созидательных процессах на благо Туркменистана и туркменского народа, А.Тисленко заверил, что возглавляемая им компания будет и впредь вносить свой посильный вклад в укрепление экономического могущества Туркменистана.

Затем Президенту страны и многочисленным участникам торжества был продемонстрирован видеофильм-презентация очередного важного инфраструктурного объекта, позволивший получить наглядное представление о технических характеристиках и об огромном значении нового автомобильного моста для дальнейшего развития отечественной дорожно-транспортной инфраструктуры, наращивания транзитного потенциала и упрочения торгово-экономических связей с соседними странами.

В соответствии с контрактом, заключённым с Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог, в течение двух лет вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана будут построены современный автомост через залив Гарабогаз кёл и подводящие к нему дороги. Общая протяжённость моста с двусторонним двухполосным движением составит 354 мет­ра, ширина – 21 метр.

Закладываемый сегодня мост станет частью также планируемой к реконструкции государственной автомагистрали Туркменбаши–Гарабогаз–Казахстан.

Транспортно-коммуникационная сфера, являясь одним из ключевых сегментов современной мировой экономики и торговли, напрямую влияющих на стабильность и сбалансированность мирохозяйственных связей, имеет также большое значение и в решении задач устойчивого развития.

Тем самым, данный проект, нацеленный на реализацию имеющегося внушительного транспортно-транзитного потенциала Туркменистана и расширение взаимовыгодного международного торгово-экономического сот­рудничества в интересах благополучия и устойчивого развития региона и всего мира, будет напрямую содействовать и повышению уровня жизни населения.

По завершении просмот­ра видеоролика дети просят Президента Сердара Бердымухамедова дать благословение старту строительства нового автомобильного моста и написать памятное послание потомкам по случаю сегодняшнего знаменательного события.

Сделав памятную запись, которая помещается в специальную капсулу, глава государства выходит из конференц-зала и направляется к месту закладки моста.

Здесь представители молодого поколения обращаются к Президенту страны с просьбой заложить фундамент нового автомобильного моста.

Наступает кульминационный момент.

Под бурные аплодисменты собравшихся Президент Сердар Бердымухамедов укладывает в основание фундамента автомоста капсулу с посланием, адресованным грядущим поколениям турк­менистанцев, и бросает в вырытый котлован первые лопаты бетона, дав символический старт строительству.

Глава государства вручает детям памятные подарки.

Президент страны фотографируется с юными турк­менистанцами на память.

По завершении торжества, ещё раз поздравив всех с сегодняшним знаменательным событием, Президент Сердар Бердымухамедов тепло поп­рощался с собравшимися и отбыл с места события", - говорится в статье, размещенном на сайте TDH.