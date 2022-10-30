Туркменистан и Австрия проведут заседание совместной экономической комиссии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Австрия проведут заседание совместной экономической комиссии.

Об этом сказала Trend пресс-секретарь федерального министерства по европейским и международным делам Австрийской Республики, начальник управления по делам печати и информации Габриэле Юэн.

"В конце ноября этого года в столице Туркменистане Ашхабаде состоится 11-е заседание Совместной австрийско-туркменской экономической комиссии. По этому случаю делегация австрийских деловых кругов посетит Туркменистан, и мы надеемся, что эта встреча придаст новый импульс нашей двусторонней экономической повестке дня", - сказала пресс-секретарь министерства.

Она подчеркнула, что, несмотря на значительную географическую удаленность, дружественные контакты между Австрией и Туркменистаном дают хорошие результаты в различных областях.

"Важно активно противодействовать негативным последствиям, связанным с тенденцией к снижению мировой экономики. Это также относится к нашим экономическим отношениям с Туркменистаном, и это одна из причин, по которой мы проводим заседание двусторонней экономической комиссии в Ашхабаде в конце этого года", - сказала Габриэле Юэн.