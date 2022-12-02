ООН и Туркменистан проведут международную конференцию

БАКУ /Trend/ - Туркменистан рассматривает ОБСЕ как стратегического партнера в своей внешней политике.

Как передает в пятницу Trend, об этом на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ сказал посол Туркменистана в Австрии, Постоянный представитель Туркменистана в ЮНИДО, МАГАТЭ и в штаб-квартире ООН в Вене, а также глава делегации Туркменистана при ОБСЕ и представитель при ОДВЗЯИ Хемра Аманназаров.

По его словам, данное партнерство построено на прочной основе.

Туркменистан продолжит свои усилия по повышению и укреплению роли организации на региональном и глобальном уровнях, сказал дипломат.

Аманназаров отметил, что 11 декабря этого года Туркменистан в сотрудничестве с ООН проведет Международную конференцию "Диалог - гарантия мира", что в сегодняшних геополитических условиях является необходимым шагом на пути к укреплению мира.

Дипломат добавил, что на современном этапе регионы Центральной Азии и Каспийского моря находятся в центре внимания международной политики. Во многом это связано с мощным энергоресурсным потенциалом региона, его преимуществами, геоэкономическим положением, а также большими возможностями в развитии транспортно-коммуникационных коридоров.