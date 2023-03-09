Туркменистан значительно увеличил выработку и экспорт электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Туркменистан с января по февраль 2023 года значительно увеличил выработку и экспорт электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Баймурад Аннамамедов на заседании правительства, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

По его словам, в отчетный период по Министерству энергетики Туркменистана темпы роста производства электроэнергии составили 106,3 процента, а ее экспорт - 101,6 процента.

Кроме того, вице-премьер отметил, что план по производству продукции и проделанным работам по Министерству энергетики в целом выполнен на 114,4 процента.

Туркменистан активно интегрируется в единую энергосистему Центральной Азии.

Ожидается, что к 2025 году Туркменистан увеличит экспорт электроэнергии на 8,7 процента, чему будет способствовать строительство новых электростанций, ЛЭП, современных трансформаторных подстанций и распределительных объектов.

В настоящее время туркменская электроэнергия экспортируется в Иран, Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан.