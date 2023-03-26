Явка на парламентских выборах в Туркменистане составила более 80 процентов

На выборах в парламент Туркменистана до 17-ти часов проголосовало 83,88% избирателей, передает Trend со ссылкой на ЦИК страны.

В Ахалском велаяте проголосовало 86,02%, в Балканском велаяте 84,65%, в Дашогузском велаяте 83,37%, в Лебапском велаяте 82,10%, в Марыйском велаяте 83,98%, в Ашхабаде 84,71% избирателей.

На выборах в члены велаятских, этрапских, городских халк маслахаты до 17-ти часов проголосовало 84,08% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 86,02%, в Балканском велаяте 84,65%, в Дашогузском велаяте 83,37%, в Лебапском велаяте 82,10%, в Марыйском велаяте 83,98%, в Ашхабаде 86,28% избирателей.

На выборах в члены генгеши до 17-ти часов проголосовало 83,79% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 86,02%, в Балканском велаяте 85,12%, в Дашогузском велаяте 84,19%, в Лебапском велаяте 82,06%, в Марыйском велаяте 83,18% избирателей.

Голосование продолжается.