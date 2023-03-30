Обнародованы результаты выборов в парламент Туркменистана

БАКУ /Trend/ - 29 марта нынешнего года прошло заседание Цент­ральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, на котором были подведены окончательные итоги всенародных выборов депутатов Меджлиса (парламента) VII созыва, а также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Сообщается, что на голосовании, которое состоялось на 2602 избирательных участках на территориях избирательных округов Туркменистана и 42 избирательных участках в зарубежных государствах приняло участие 91,12 процента граждан страны, имеющих право голоса.

На заседании ЦИК были рассмотрены и утверждены списки избранных депутатов Меджлиса, а также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.

В соответствии с утверждёнными списками в новый состав парламента, состоящий из 125 депутатов, были избраны 65 кандидатов от Демократической Партии Туркменистана, 18 кандидатов от Партии промышленников и предпринимателей, 24 кандидата от Аграрной партии и 18 кандидатов от групп граждан.

Отметим, что 26 марта в Туркменистане состоялись выборы депутатов Меджлиса (парламента) VII созыва, а также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.