SECO о текущем состоянии экономических связей Туркменистана и Швейцарии

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Швейцарией и Туркменистаном в настоящее время находится на уровне в 6-10 миллионов швейцарских франков (6,6-11 миллионов долларов США) в год.

Об этом сказали Trend в субботу в государственном секретариате Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Было отмечено, что в двусторонних торговых отношениях преобладает швейцарский экспорт, который состоит из часов, машин, химикатов, фармацевтических препаратов.

"Швейцария придает большое значение внешнеэкономической деятельности. Наша экономическая политика направлена на создание хороших общих условий для ведения бизнеса за рубежом", - сказали в SECO.

Кроме того, было подчеркнуто, что швейцарские компании являются компетентными партнерами во многих отраслях, их опыт и продукция могут иметь большое значение для модернизации и диверсификации туркменской экономики.