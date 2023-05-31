В Тегеране обсуждаются приоритетные направления туркмено-иранского партнерства

БАКУ/Trend/ - Как известно, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в период 30-31 мая 2023 года находится с двухдневным рабочим визитом в Исламской Республике Иран.

Традиционно дружественный характер туркмено-иранских связей с каждым годом обретает новое наполнение, свидетельством чему служит стремительная динамика развития продуктивного диалога на всех ключевых направлениях, в первую очередь в экономической сфере.

Будучи долгосрочными партнёрами по региону, наши страны демонстрируют в настоящее время стремление неуклонно обогащать накопленный опыт плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, подкрепляя его масштабными совместными проектами, реализуемыми в интересах двух государств и народов Центральной Азии. В числе наиболее значимых – строительство стальной магистрали Казахстан–Туркменистан–Иран, признанной «золотым» звеном транспортного коридора Север–Юг, который является наиболее экономичным железнодорожным маршрутом между Азией и Европой и служит интересам мира, всеобщего благополучия и устойчивого развития.

В укреплении деловых связей, повышении взаимного интереса предпринимательских структур двух государств важная роль отводится деятельности совместной Межправительственной комиссии, созданной в целях выработки наиболее эффективного механизма регулирования торгово-экономических отношений, а также проводимым регулярно бизнес-форумам и специализированным выставкам.

Особое внимание уделяется развитию культурно-гуманитарного взаимодействия. За последние годы налажены тесные культурные и научные обмены, организуются международные конференции и форумы с участием туркменских и иранских делегаций. Регулярно проводятся перекрёстные Дни культуры и выставки декоративно-прикладного искусства, другие совместные мероприятия.

Близость позиций двух стран по ряду вопросов региональной и глобальной повестки дня обусловила продуктивное партнёрство Туркменистана и Ирана и в рамках авторитетных международных организаций.

Нынешний визит Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в ИРИ, в ходе которого осуществлен и намечен ряд встреч, в том числе с высшим руководством дружественной страны, призван придать импульс углублению плодотворного межгосударственного диалога.

В первый день визита состоялись переговоры Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси, Председателем Совета политической целесообразности ИРИ Садеком Амоли Лариджани, Председателем Меджлиса Исламской Шуры ИРИ Мохаммад-Багером Галибафом.

На встречах был обсужден широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, определены конкретные шаги дальнейшей активизации взаимовыгодных отношений, и выражена уверенность в последовательном успешном развитии туркмено-иранского партнерства, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и добрососедских отношениях.