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Туркменистан готов к поставкам своего природного газа в другие страны Центральной Азии - Сердар Бердымухамедов

Туркменистан Материалы 14 сентября 2023 22:37 (UTC +04:00)
Туркменистан готов к поставкам своего природного газа в другие страны Центральной Азии - Сердар Бердымухамедов

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ДУШАНБЕ/Trend/- Туркменистан готов к поставкам своего природного газа и электроэнергии в другие страны Центральной Азии и через их территории на внешние рынки на взаимовыгодных условиях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе.

«Считаем возможным рассмотреть это предложение с точки зрения налаживания долгосрочного взаимодействия между нашими государствами. В этой связи представляется целесообразным создать новую форму пятистороннего взаимодействия – Энергетический диалог центрально-азиатских стран»,- сказал он.

По его словам, энергетика является ключевым компонентом экономики государств Центральной Азии.

«В настоящее время в регионе наблюдается процесс формирования политико-правовых и экономических условий для устойчивого энергетического партнерства, ориентированного как на удовлетворение внутрирегионального спроса, так и на выход к мировым рынкам через международные транзитные коридоры»,- сказал Бердымухамедов.

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