Южнокорейские компании спроектируют два сухогруза в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Руководство агентства «Türkmendeňizderýaýollary» провело встречу с представителями Корейской ассоциации морского оборудования (KOMEA) и компании Koryo Shipbuilding Industry Technology. Co., Ltd. (KSIT). В ходе встречи стороны обсудили проект строительства двух сухогрузов на судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан», передает Trend со ссылкой на Агентство транспорта и коммуникаций при кабмине Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с планированием и осуществлением проектов в судостроительной отрасли, направленных на развитие национального торгового флота Туркменистана. Особое внимание участники уделили проектам по строительству сухогрузных судов и паромов.

Представителям KSIT были представлены широкие возможности и современное оборудование, доступные на туркменском судостроительном заводе. Представители KOMEA и KSIT выразили уверенность в перспективности сотрудничества и отметили высокий уровень профессионализма местных специалистов и использование современных технологий.