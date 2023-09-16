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Южнокорейские компании спроектируют два сухогруза в Туркменистане

Туркменистан Материалы 16 сентября 2023 03:51 (UTC +04:00)
Южнокорейские компании спроектируют два сухогруза в Туркменистане

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Руководство агентства «Türkmendeňizderýaýollary» провело встречу с представителями Корейской ассоциации морского оборудования (KOMEA) и компании Koryo Shipbuilding Industry Technology. Co., Ltd. (KSIT). В ходе встречи стороны обсудили проект строительства двух сухогрузов на судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан», передает Trend со ссылкой на Агентство транспорта и коммуникаций при кабмине Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с планированием и осуществлением проектов в судостроительной отрасли, направленных на развитие национального торгового флота Туркменистана. Особое внимание участники уделили проектам по строительству сухогрузных судов и паромов.

Представителям KSIT были представлены широкие возможности и современное оборудование, доступные на туркменском судостроительном заводе. Представители KOMEA и KSIT выразили уверенность в перспективности сотрудничества и отметили высокий уровень профессионализма местных специалистов и использование современных технологий.

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