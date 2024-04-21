В Туркменистане проведут модернизацию объектов хранения и отгрузки сжиженного газа

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане планируется модернизировать объекты по приему, хранению и отгрузке сжиженного газа, который производится государственным концерном "Туркменгаз", передает Trend.

Реконструкция существующих сооружений будет проведена с учетом растущих объемов производства этого вида топлива.

Президент Сердар Бердымухамедов одобрил проект и подчеркнул важность увеличения производства сжиженного газа в стране, а также его надежной транспортировки на международные рынки. В январе-марте 2024 года темп роста производства сжиженного газа в Туркменистане составил 109,4%.

По прогнозам аналитиков, доля сжиженного газа в мировом балансе первичной энергии увеличивается, и производство СПГ в мире ожидается увеличиться на 30% в ближайшие три года. К 2030 году, согласно данным Bloomberg NEF, это увеличение может достичь 70%. Катар недавно объявил о планах увеличения мощностей по производству сжиженного природного газа примерно на 85% к концу текущего десятилетия.