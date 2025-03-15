Россия и Узбекистан увеличили объем торговли сельхозпродукцией в 2024 году

ТАШКЕНТ /Trend/ - Вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в агропромышленном комплексе.

Патрушев отметил, что Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами в сфере сельского хозяйства, а объем торговли сельхозпродукцией и продовольствием в 2024 году вырос на 20 процентов. Положительная динамика сохраняется, и российская сторона рассматривает узбекский рынок как перспективное направление для расширения экспорта. В частности, планируется увеличение поставок подсолнечного масла, кондитерских изделий, зерна и продукции животноводства.

В текущем году ключевыми позициями российского экспорта в Узбекистан стали сахар, подсолнечное масло, кондитерская продукция, жмых, шрот и детское питание.

Кроме того, Патрушев подчеркнул заинтересованность России в наращивании импорта узбекской плодоовощной продукции, для поставок которой уже созданы все необходимые условия.