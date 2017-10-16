Делегация Узбекистана совершит визит в Иран

16 октября 2017 08:44 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Правительственная делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 16-18 октября посетит с официальным визитом Исламскую Республику Иран.

Программой визита, по данным МИД, предусмотрены встречи и переговоры с Президентом ИРИ Хасаном Рухани, вице-президентом Суреном Саттари, министром иностранных дел Джавадом Зарифом, руководителями других государственных структур Ирана.

Делегация Узбекистана также примет участие в узбекско-иранском бизнес-форуме и проведет переговоры с перспективными партнерами.

(Автор: Диана Алиева)

Azernews Newspaper
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