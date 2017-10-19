В Узбекистане будет создано современное производство ювелирных изделий

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по организации современного отечественного производства ювелирных изделий».

Президент передал имущественный комплекс государственного предприятия «1-Заргарлик корхонаси» акционерно-коммерческому банку «Асака» для реализации инвестиционного проекта по созданию современного ювелирного производства, сообщают узбекские СМИ.

В документе отмечается, что ГП «1-Заргарлик корхонаси» остановило свою деятельность в 2009 году, производственные площади бездействуют, имеющееся оборудование не используется.

АКБ «Асака» поручено принять объект в уставный фонд в качестве вклада государства по стоимости, определенной оценочной организацией, с последующей передачей объекта в уставный фонд управляющей компании банка «Асака» - ООО «Асака капитал инвест» для реализации на базе объекта инвестиционного проекта по организации современного производства ювелирных изделий.

АКБ «Асака» в месячный срок поручено разработать и утвердить «дорожную карту», предусматривающую конкретные сроки привлечения профильного инвестора и реализации инвестиционного проекта.

В срок до 1 июля 2018 года банк должен обеспечить создание на базе объекта и ввод в эксплуатацию организации по производству ювелирных изделий с долевым участием его управляющей компании.

Глава Узбекистана предоставил право в рамках реализации проекта АКБ «Асака» создавать на базе объекта новые организации по производству ювелирных изделий, в том числе с участием профильных инвесторов, а также с долей банка и его управляющей компании до 100 процентов включительно, а в последующем реализовать долю банка и его управляющей компании во вновь создаваемых организациях новым инвесторам.

Ранее президент подписал постановление «О мерах по государственной поддержке ювелирной промышленности».

В соответствии с документом, с 1.10.2017 г. производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется по лицензии, выдаваемой Агентством по драгоценным металлам при Центральном банке. Регистрационные удостоверения Государственной пробирной палаты отменяются.

До 1 января 2020 года коммерческие банки освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, в части реализации драгоценных металлов.

Производители ювелирных изделий освобождены от уплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость при реализации ювелирных изделий, в том числе на экспорт с целевым направлением высвобождаемых средств на реконструкцию и модернизацию производства, а также на пополнение оборотных средств.

Глава Узбекистана с 1 января 2018 года отменил акцизный налог на ювелирные изделия, реализуемые в розничной торговой сети, и процедуру согласования с министерством внешней торговли Республики Узбекистан технико-экономических обоснований процесса переработки аффинированных драгоценных металлов, осуществляемых предприятиями с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале), и помещаемых под таможенный режим «переработка на таможенной территории Республики Узбекистан».

(Автор: Нигяр Гулиева)