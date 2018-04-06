Узбекистан обновит концепцию внешнеполитической деятельности

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в ближайшие месяцы будет разработан проект концепции внешнеполитической деятельности в новой редакции.

Разработка проекта предусмотрена указом президента Шавката Мирзиеева, направленным на коренное реформирование системы министерства иностранных дел, передают узбекские СМИ.

Мирзиёев поручил Институту стратегических и межрегиональных исследований совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами до 1 октября 2018 года разработать и представить на рассмотрение проект обновленной концепции.

Документ должен содержать приоритетные направления развития двустороннего и многостороннего сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами, основанного на средне- и долгосрочных интересах страны в общественно-политической, социально-экономической и других сферах.

Кроме того, президент Узбекистана обязал министерство иностранных дел к началу июня 2018 года завершить разработку проектов законов "О дипломатической службе", "О международных договорах Республики Узбекистан" (в новой редакции), "Об утверждении Консульского устава" (в новой редакции).

Напомним, что концепция внешнеполитической деятельности Узбекистана — это единая система взглядов, определяющих фундаментальные принципы и стратегические приоритеты внешней политики государства, цели и задачи на международной арене, механизмы продвижения национальных интересов Узбекистана на средне- и долгосрочную перспективу.

Первая концепция была разработана Исламом Каримовым и утверждена в 2012 году.

(Автор: Али Мустафаев)

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