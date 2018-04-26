Глава Ташкента назначен руководителем "Узавтотранса"

26 апреля 2018 12:02 (UTC+04:00)

Рахмонбек Усманов, занимавший пост главы Ташкента в течение 6 последних лет, назначен на новую должность, передают в четверг узбекские СМИ.

Экс-хоким занял пост первого заместителя Узбекского агентства автомобильного транспорта, сообщил источник в правительстве.

Тем не менее, в беседе с корреспондентом «Подробно.uz» представители администрации столицы не подтвердили информацию о том, что руководитель Ташкента оставил свой пост. Пока не ясно с чем связана подобная нерасторопность пресс-службы хокимията.

Также пока нет информации, кто назначен новым главой столичной администрации.

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Azernews Newspaper
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