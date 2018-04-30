Президент Турции прибыл в Узбекистан

30 апреля 2018 10:18 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 29 апреля прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Как сообщило УзА, в столичном аэропорту турецкого лидера и его супругу встретил премьер-министр Абдулла Арипов.

30 апреля в резиденции Куксарой состоятся переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, на которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах. Кроме того, будут рассмотрены вопросы регионального и международного характера.

Президент Турции выступит на совместном заседании палат Олий Мажлиса Узбекистана. Лидеры двух стран также примут участие в бизнес-форуме руководителей банков, компаний и фирм Узбекистана и Турции.

В рамках визита ожидается подписание весомого пакета межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в разных сферах, а также ряд инвестиционных соглашений.

На 1 мая запланировано посещение президентом Турции Бухары.

В октябре 2017 года Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Турцию. Это был первый визит главы Узбекистана в эту страну за 18 лет.

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