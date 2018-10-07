Французская Bouygues займется проектированием и строительством туристической зоны "Кадимий Бухоро"

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Узбекистана (НБУ) и французская компания Bouygues Batiment International SAS подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов в туристической отрасли на 100 миллионов евро, сообщает Podrobno.uz.

Документ был подписан 5 октября в Париже в рамках Узбекско-французского бизнес-форума.

"Соглашением предусматривается строительство туристической зоны "Кадимий Бухоро", создание которой осуществляется по инициативе главы государства, в соответствии с утвержденной "Программой ускоренного развития туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017 – 2019 годы". Проект включает в себя строительство на территории 10 гектаров гостиниц, торгово-развлекательного центра, ресторанов, элитного жилого комплекса, ландшафтных садов и других объектов", – отметили в банке.

В рамках соглашения Bouygues наряду с проектированием и строительством, также будет оказывать содействие в поиске новых инвесторов для совместной реализации проектов в данном направлении, участвовать в управлении построенных объектов. Кроме того, французская сторона планирует поэтапно реализовать проекты по строительству сети гостиниц и курортов в других туристических городах Узбекистана.

Достигнутое соглашение направлено на дальнейшее развитие и повышение эффективности туристического потенциала Узбекистана, создание благоприятных условий для широкого ознакомления туристов с уникальными объектами культурного наследия, обеспечение динамичного развития современной туристической инфраструктуры в соответствии с современными требованиями.

Bouygues Batiment International SAS – одна из крупнейших строительных компаний Франции, основанная в 1952 году. Среди объектов, которые она возводила – тоннель под Ла-Маншем, арка Дефанс, терминал №2 аэропорта имени Шарля де Голля, автострады и многое другое. Капитал компании составляет 25 миллиардов евро. Число сотрудников – более 133 тысяч человек.

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