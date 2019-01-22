Самаркандский автомобильный завод освобожден от НДС

БАКУ/Trend/ - Как следует из постановления президента Узбекистана «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы», ООО «Самаркандский автомобильный завод» освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость, Trend сообщает со ссылкой на NUZ.

ООО «Самавто» вот уже почти 20 лет производит автобусы и грузовые автомобили малой и средней грузоподъёмности. С 2007 года на самаркандском предприятии началось производство автобусов и грузовиков японской марки Isuzu.



Завод производит четыре модели автобусов и пять моделей грузовиков. В модельный ряд включает в себя основные модели малого класса Isuzu NP 37 на шасси японской модели, низкопольные автобусы малого класса Isuzu LE-60, грузовики и другие специальные автомобили.



30 мая 2012 года на предприятии состоялась церемония в честь выпуска юбилейной 10 000 единицы продукции завода. Юбилейным автомобилем стал автобус городского типа SAZ NP 37, производимый на базе шасси японской компании Isuzu. Тогда же началось производство грузовых автомобилей с газовым двигателем (метан).



20 февраля 2015 года на Самаркандском автомобильном заводе прошел торжественный выпуск юбилейного 20 000 автомобиля – им стал автомобиль марки Isuzu NPR82, работающий на сжатом природном газе.



По сообщения местных СМИ, в ближайшие годы намечен проект Land Rover Uzbekistan, по которому Самаркандский автомобильный завод начнет выпускать внедорожники марки Land Rover.



В 2018 году, по данным Госкомстата, Самаркандский автомобильный завод снизил производство автобусов на 10 процентов. Официальная статистика зафиксировала, что в прошлом году их было произведено 949 единиц (в 2017 году этот показатель составлял 1057 машин).

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