Ташкентский инвестфорум переносится из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - Первый Ташкентский международный инвестиционный форум, который планировалось провести 5−6 марта, переносится на осень, сообщает Trend в четверг со ссылкой на СМИ Узбекистана.

Перенос мероприятия связан с осложнившейся в мире эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. По этой причине приехать на форум изъявили желание лишь около 500−600 участников, что составляет примерно треть от планируемого числа. Как сообщил источник, форум был перенесен по просьбе участников.

По аналогичной причине был перенесен на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи, который планировался на 12−14 февраля. Форум, тем не менее, обязательно состоится, поскольку очень важен для Узбекистана, говорится в сообщении.

Инициатива о проведении Ташкентского инвестиционного форума исходила от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. С таким предложением он выступил во время послания к парламенту в январе.

По данным министерства инвестиций и внешней торговли, привлечь к участию в форуме планировалось более 1500 руководителей зарубежных и национальных компаний, инвесторов, экспортеров и международных СМИ.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 75,727 тысячи человек, 2,128 тысячи из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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