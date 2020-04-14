БАКУ /Trend/ - Узбекистан направит гуманитарную помощь в Азербайджан для поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Согласно распоряжению Кабинета министров Узбекистана, гуманитарная помощь в виде медикаментов будет направлена в Азербайджан.

Государственное предприятие "Маркази" Государственного комитета по управлению запасами при Кабинете министров Узбекистана определено в качестве пункта формирования груза гуманитарной помощи.

Ответственным органом за доставку гуманитарного груза назначено министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

МЧС обеспечит координацию доставки гуманитарной помощи, включая выделение необходимых транспортных средств для ее сбора и доставки в пункт назначения.

Для оперативного распределения гуманитарного груза Ассоциация "Узтукимачиликсаноат" в течение одного дня запакует гуманитарную помощь и рассмотрит вопрос о ее доставке в пункт формирования.

Министерство транспорта в установленном порядке выделит грузовой самолет для доставки гуманитарной помощи в Азербайджан.

Ранее Узбекистан оказывал гуманитарную помощь Китаю, Ирану, Таджикистану, Кыргызстану, Афганистану и Беларуси.

Общее количество зараженных коронавирусом в Узбекистане - 1 054 человека. От коронавирусной инфекции полностью вылечились 85 человек.

По последним данным, число людей, зараженных коронавирусной инфекцией в Азербайджане, составляет 1 148 человек, 289 человек полностью вылечились.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)