Центробанк: Частные банки в Узбекистане занимают всего лишь 15% рынка

Хотя количество частных банков в Узбекистане значительно превышает число государственных, в то же время их доля на рынке банковских услуг составляет всего 15%, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"Сохранение высокой доли государства в банковской системе оказывает негативное влияние на общее развитие сферы и ее эффективность. В то же время, увеличение количества частных банков способствует улучшению конкурентной среды в сфере", – отметили в Центробанке.

Продажа банков с участием государства иностранным стратегическим инвесторам позволит усовершенствовать системы корпоративного управления и управления рисками в этих банках.

Кроме того, в банковскую систему будут внедрятся новые технологические решения и передовой зарубежный опыт, изменятся бизнес-модели банков и повысится их уровень клиентоориентированности.

В перспективе, по мнению регулятора, это создаст дополнительные удобства для населения и предпринимателей – улучшится качество услуг, снизятся цены, появятся новые виды продуктов, а также расширится спектр дистанционного банковского обслуживания.

Напомним, что власти Узбекистана намерены продать госдоли в АКИБ "Ипотека-банк", АКБ "Узпромстройбанк", АКБ "Асака", АК "Алокабанк", АКБ "Кишлок курилиш банк" и АКБ "Туронбанк", предусмотрев на первом этапе их институциональное преобразование (трансформацию деятельности) и на втором этапе – реализацию пакета акций.