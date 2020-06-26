Стало известно, когда в Узбекистане начнутся продажи автомобилей Volkswagen и Škoda

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по реализации проекта по организации в Республике Узбекистан производства легких коммерческих автомобилей «Фольксваген», передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Напомним, в марте «Узавтосаноат» и «Фольксваген Груп Рус» подписали соглашение о производстве легких коммерческих автомобилей в свободной экономической зоне «Джизак». Проект реализуется на базе компании ООО «Джизакский автомобильный завод».

Согласно документу, проект будет реализован в два этапа.

На первом этапе в 2020-2021 годах планируется завозить готовые автомобили Volkswagen и Škoda. Также будут созданы дилерской и сервисные сети в Фергане, Ташкенте и Джизаке.

Как передают корреспонденты телеканала «Узбекистан 24», работники Джизакского автомобильного завода пройдут обучение по крупноузловой сборке и контролю качества. После этого на заводе начнется крупноузловая сборка автомобилей под контролем немецких специалистов.

В срок до ноября 2021 года поручено разработать, согласовать и заключить инвестиционное соглашение по переходу ко второму этапу реализации проекта.

«Второй этап будет предусматривать организацию полного цикла производства (начиная с 2022 года). Также будут урегулированы вопросы по объемам инвестиций и экспорта автомобилей», - рассказал генеральный директор Джизакского автомобильного завода Ойбек Аюбов.

Кроме того, в рамках постановления также в Узбекистане будут созданы более 40 АЗС, которые будут реализовывать бензин и дизельное топливо стандарта Евро-5.