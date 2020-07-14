В ЦБ рассказали, сколько денег было переведено из-за границы гражданам Узбекистана

Объём поступивших в Узбекистан трансграничных денежных переводов вырос в первом полугодии 2020 года на $156 млн или 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $ 2,4 млрд. Как передает Trend со ссылкой на nuz.uz, об этом сообщила пресс-служба Центробанка страны.

При этом в июне текущего года объем трансграничных денежных переводов в республику увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на $136 млн (28 процентов) и относительно первого месяца лета прошлого года – на $63 млн (11,3 процента) до $621 млн.

Во втором квартале 2020 года объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан вырос по сравнению с предыдущим кварталом на $275 млн (25,4 процента) и снизился относительно второго квартала 2019 года – на $173 млн (11,3 процента) до 1,36 млрд.

Объём отправленных валютных средств из Узбекистана в другие государства достиг по итогам января-июня текущего года $427 млн, что на $40 млн. или 9 процентов относительно января-июня прошлого года. В результате, положительное сальдо по трансграничным денежным переводам уменьшилось на $116 млн (5 процентов) до $2 млрд, отметили в пресс-службе финрегулятора.