Налоговый комитет Узбекистана запустил систему общественного контроля «Налоговый партнер»

С целью применения общественного контроля для борьбы с теневой экономикой Государственный налоговый комитет Узбекистана (ГНК) внедрил систему общественного контроля «Налоговый партнер». Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщили в пресс-службе ГНК.

В комитете отмечают, что в повседневной жизни, когда потребители покупают товар или пользуются услугами, часто сталкиваются с необоснованным завышением цен, невыдачей чеков. Бывает даже, что «предприимчивые» предприниматели отказывают в оплате через терминал.

«Надо признать, потребители не всегда уделяют таким случаям достаточного внимания. Потому что в одиночку сложно, а иногда просто невозможно найти положительное решение проблемы», – добавили в пресс-службе. Информационная система, получившая название «Налоговый партнер» призывает граждан к сотрудничеству с налоговой службой в выявлении факторов теневой экономики.

Посредством системы партнер сообщает органам налоговой службы о действиях или бездействии налогоплательщика, налогового агента или другого лица, ответственность за которые установлена Налоговым кодексом. Главное требование: информация, предоставляемая партнером, должна быть точной, полной и достоверной.

Информационная система позволяет удаленно сотрудничать с налоговыми органами несколькими способами.

В частности, в мобильном приложении Soliq добавлен раздел «Налоговый партнер». Приложение позволяет удобно, быстро и легко отправлять сообщения о налоговом нарушении. Сотрудничество возможно через телеграм-бот @soliq_hamkor_bot и Портал государственных налоговых электронных услуг налоговых органов my.soliq.uz.

Преимущество в том, что каждый обратившийся гражданин может отслеживать состояние своего обращения в режиме реального времени.

«Кто-то занимается бизнесом, не проходя государственную регистрацию, много таких, кто сделал «профессией» скрытое производство товаров, контрабанду и перевозку контрафактной продукции. Часто встречается несоблюдение правил торговли, связанных с невыдачей чеков или отказом от приема платежей через платежные терминалы. Система «Налоговый партнер» направлена на устранение именно таких налоговых правонарушителей», – добавили в ГНК