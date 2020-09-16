Наманганские текстильщики обсуждают вопросы экспорта продукции во Францию

Во исполнение постановления президента Узбекистана «О неотложных мерах по поддержке текстильной и швейно-трикотажной промышленности» посольством Узбекистана в Париже организована видеоконференция руководителя компании «IDEAL» Бахтиёра Умарова с управляющим французской компанией «SHIRTS U» Лораном Понсом, президентом Парижской международной академии моды (AICP) Жаном-Филипом Воклером, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе мероприятия до сведения французской стороны доведена информация о том, что текстильная промышленность стала одной из самых передовых отраслей экономики Узбекистана. Отмечено, что на сегодняшний день она объединяет более 7 тысяч предприятий и 230 тысяч сотрудников.

В рамках переговоров управляющий компании «SHIRTS U» Лоран Понс выразил готовность к долгосрочному партнерству с Узбекистаном в области текстильного производства. В частности, французская сторона готова заказать более 10 тысяч мужских костюмов. Он также отметил готовность «SHIRTS U» стать эксклюзивным агентом Узбекистана для французского рынка. По его словам, вторым шагом партнерства будет изготовление полутрадиционной одежды, а также подготовка костюмов на заказ.

Компания «SHIRTS-U» производит и реализует серийные костюмы, куртки, жилеты, брюки, пальто в сотрудничестве с французскими и иностранными партнерами.

Достигнута договоренность о посещении Лораном Понсом Наманганской области в октябре этого года для проведения предметных переговоров по техническим аспектам производства, вопросов логистики и другим вопросам.

Бахтиёр Умаров, руководитель компании «IDEAL», являющейся лидером в своей отрасли в Узбекистане, выразил готовность узбекской стороны к плодотворному сотрудничеству с французскими партнерами. Он также отметил, что технические возможности «IDEAL» отвечают международным стандартам и позволяют производить костюмы, согласно техническим параметрам французской стороны.