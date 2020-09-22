МВФ рекомендовал Узбекистану не откладывать реформу банков и предприятий

Реформа государственных банков и государственных предприятий, а также сельскохозяйственного сектора не должна откладываться из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда по завершении виртуального визита в Узбекистан миссии экспертов с 24 августа по 17 сентября, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

«По мере того, как кризис утихает, официальным органам следует продолжить снижение роли государства в экономике, открытие рынков и усиление конкуренции, а также улучшение деловой среды», — отмечается в заявлении.

По мнению экспертов МВФ, власти Узбекистана «отреагировали быстро и решительно, приняв меры по смягчению последствий пандемии». Усилия правительства состояли из фискальных мер и значительных дополнительных расходов на здравоохранение и социальную помощь, поддержку малого бизнеса, включая налоговые льготы.

«Благодаря этим усилиям экономический рост, хотя и заметно замедлится, ожидается умеренно положительным в этом году, со значительным ростом в строительном секторе», — говорится в заявлении.

Инфляция, как считают аналитики, хоть и остается высокой, составляя более 11%, при относительно жесткой денежно-кредитной политике будет снижаться.

«По мере ослабления мер сдерживания экономическая активность начала расти. При условии, что пандемия постепенно утихнет, ожидается, что в 2021 году рост ВВП вырастет примерно до 5%. Однако неопределенность остается исключительно большой, а усиление или продление пандемии создаст большие риски ухудшения ситуации», — подчеркивают специалисты.

Эксперты полагают, что в условиях неопределенности и нестабильности экономического восстановления, а также ввиду того, что госдолг остается относительно умеренным, в 2021 году будет важно сохранить адекватную финансовую поддержку, в том числе уязвимых домохозяйств.

«Меры стимулирования можно постепенно отменять по мере восстановления и роста экономики», — считают в МВФ.