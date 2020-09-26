Шавкат Мирзиёев озвучил самые актуальные инициативы для сегодняшнего дня

В своём выступлении на 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с актуальнейшей инициативой - разработать под эгидой Организации Объединенных Наций Международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

Пандемия стала не только сложным, но и очень поучительным периодом для всей планеты. Она показала непревзойденную ценность отлаженной системы здравоохранения, основанной на социальной ответственности государства перед обществом. Узбекистан, обладая такой системой, сумел во многом облегчить бремя для тех, кто заболел COVID-19, не допустить тех тяжелых последствий, которые вызваны коронавирусной инфекцией, в целом ряде стран.

Заботой о здоровье и благополучии людей пронизано всё выступление Шавката Миромоновича. Так, он подчеркнул, что в Международном кодексе о добровольных обязательствах государств в период пандемии «должны быть отражены обязательства каждого государства перед своими гражданами и международными партнерами».

Отмечая, что планетарного бедствия такого масштаба, как пандемия COVID-19, не было за последние сто лет, глава нашего государства отметил: «Мы все глубоко осознали необходимость консолидации усилий правительств, парламентов и гражданского общества, укрепления принципов общей ответственности, тесной координации в развитии международного партнерства, повышения статуса и потенциала Всемирной организации здравоохранения и расширения ее полномочий».

«Наша цель – совместное формирование справедливой глобальной системы, которая будет обеспечивать основные права и свободы, здоровье и благополучие каждого человека», - подчеркнул Президент Узбекистана, еще и еще раз фокусируя внимание мирового сообщества на важности сохранения здоровья людей. В своей речи он также подчеркнул необходимость оказания адресной помощи населению и отраслям экономики в сложный период, связанный с пандемией.

Уверен, что эти международные инициативы главы нашего государства найдут отклик и воплощение, прежде всего, в самом Узбекистане. Имея такой серьезный опыт, как преодоление периода пандемии, наша страна, начиная буквально с этих дней, имеет все возможности начать серьезную проработку всех тех уроков, которые мы получили, начиная с марта этого года. Глубокий анализ этого периода может и должен лечь в основу конструктивных реформ системы здравоохранения, социальных и других причастных структур. Внести свои предложения о направлении данных реформ, а также участвовать в их практической реализации готовы и специалисты Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. В тесном партнерстве с другими государственными структурами, прежде всего Министерством здравоохранения страны, а также частными структурами и общественностью, мы способны сейчас коренным образом изменить к лучшему обеспечение медицинскими и социальными услугами узбекистанцев. Инициативы Шавката Миромоновича, прозвучавшие со столь высокой мировой трибуны, вдохновляют на плодотворную работу в этом направлении, чтобы в скором будущем Узбекистан, наряду со всем мировым сообществом, был готов еще больше минимизировать последствия от таких глобальных негативных явлений, как пандемии.

Президент Узбекистана также, как никогда раннее актуально, поддержал и предложение Генерального секретаря господина Антониу Гутерриша о проведении саммита по актуальным проблемам обеспечения продовольственной безопасности в условиях продолжающегося кризиса.

Тем самым глава нашего государства абсолютно правильно увязал две тесно взаимосвязанные вещи – здоровье и питание человека. Сегодня мы должны рассматривать проблемы здоровья людей в абсолютном комплексе с условиями питания, экологии, наследственных факторов и много другого. Именно анализ всесторонних данных является основанием для современной медицины к точной постановке диагноза и ведения пациентов. Современное здравоохранение – это симбиоз медикаментозного лечения, назначений в питании и образе жизни. Медицина завтрашнего дня – во многом может и должна стать профилактической, когда человек начнет интересоваться своим здоровьем на плановой основе, не дожидаясь симптомов заболеваний, тем самым их предотвращая. Именно это – цель разработки и внедрения инноваций в здравоохранении, реформирования медицинской системы, как в Узбекистане, так и в глобальном масштабе.

Цель эта в нашей стране достижима, ведь, как отметил в своем выступлении Шавкат Миромонович, три года назад с высокой трибуны Организации Объединенных Наций он сам заявил о твердой решимости Узбекистана осуществить кардинальные реформы.

«В результате принятых широкомасштабных мер по политической, социальной и экономической модернизации происходит становление нового Узбекистана. Сегодня демократические преобразования в нашей стране приобрели необратимый характер», - подчеркнул глава нашего государства.

Забота о здоровье нации отражена в целом ряде этих реформ. Это и шаги, направленные на сокращение бедности, в том числе через развитие предпринимательства и создание дополнительных рабочих мест, обучение людей новым профессиям и навыкам, оказание адресной социальной помощи.

Это и особый фокус на молодежь, на реализацию молодыми своего потенциала, что также немаловажно, как для физического и психологического здоровья человека, так и создания семей, в которых будет воспитываться следующее поколение узбекистанцев.

Не случайно, именно Узбекистан стал инициатором принятия Конвенции ООН о правах молодежи, проект которой также разработан нашей страной. В августе под эгидой Организации Объединенных Наций успешно проведен Самаркандский международный форум, посвященный правам молодежи.

В речи Президента Узбекистана прозвучали инициативы, направленные на самые актуальные вопросы современного человечества – экологию, региональное сотрудничество, сохранение мира и стабильности. Для их решения сегодня, как никогда ранее, важнейшим условием является сотрудничество.

«Мы должны работать в тесном партнерстве на основе новых подходов в отношении общих угроз безопасности и устойчивому развитию. Необходимо дальнейшее усиление роли Организации Объединенных Наций как центральной координирующей международной структуры. Узбекистан всегда готов к широкому и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами мира и практическому диалогу с Организацией Объединенных Наций и ее институтами», - особо подчеркнул Президент Узбекистана.