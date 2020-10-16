Россия и Узбекистан нарастят сотрудничество по линии машиностроения и легпрома

Состоялось 21-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Мероприятие прошло под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова и заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

«Потенциал взаимодействия наших стран далеко не исчерпан, нам необходимо инициировать новые проекты», - заявил Максим Решетников. В этом контексте он предложил активнее использовать возможности Группы компаний Российского экспортного центра. «Мы активно развиваем инструменты поддержки, рассчитываем, что они будут интересны узбекской стороне», - добавил глава Минэкономразвития.

Россия и Узбекистан достигли результатов и в развитии ключевых направлений сотрудничества: в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, ТЭК, образовании и науки, миграции, продолжил министр. В частности, достигнуты договоренности Группой ГАЗ о создании совместного предприятия на территории Узбекистана по производству легкой коммерческой техники. Компания «Татнфеть» планирует создать на базе ООО «Биринчи резинотехника заводи» производство резинотехнических изделий и оборудования для нефтеперерабатывающих заводов, а также сеть АЗС (в планах – 22 станции). В области сельского хозяйства реализуется дорожная карта, в которой определены конкретные шаги дальнейшего сотрудничества на среднесрочную перспективу. Например, действующие в России 22 склада временного хранения способствуют проведению ускоренного карантинного фитосанитарного контроля при поставках плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ.

Также планируется партнерство государств по линии реализации инвестиционных проектов в легкой промышленности, машиностроении и производстве возобновляемой энергетики.

Для обеспечения полной прослеживаемости грузов Россельхознадзором разрабатывается проект протокола о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений и интеграции информационных систем Узбекистана и системы Россельхозанадзора «ВетИс» ведется работа по наращиванию цифрового взаимодействия и в других сферах. «В перспективе это позволит снять с наших предприятий излишнее бремя повторного предоставления документов, повторных экспертиз и так далее», - указал Максим Решетников.

Кроме того, по линии налоговых служб двух стран успешно реализуется план мероприятий в рамках оказания технического содействия Республике Узбекистан в 2019-2020 годах. Уже завершено 9 этапов работ и до конца 2020 года планируется завершение еще 2 этапов. «Мы здесь абсолютно открыты и готовы делиться теми технологиями, в которые вложили десятилетия труда и большие средства. Это то, что делает экономику прозрачной, мы заинтересованы в прозрачности всех операций, потому что в конечном счете это уплата налогов в наши бюджеты, а значит, зарплаты и социальные пособия гражданам. Важно, чтобы наши страны вместе двигались в этом направлении», - подчеркнул глава Минэкономразвития.

«Россия придает большое значение развитию сотрудничества в гуманитарной сфере, - заявил также Максим Решетников. - Культурные связи России и Узбекистана всегда были крепкими, сейчас активное движение есть в сфере образования и науки. Вложения в культурное развитие – самые долгосрочные и долговечные, они не менее эффективны, чем инвестиции в основные фонды и предприятия».

Он отметил, что нынешнее заседание межправкомиссии является подготовительным к заседанию Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, которое запланировано на середину декабря 2020 года в Москве. «Мы готовы по итогам сегодняшней встречи согласовать большинство документов и решений и договорились уточнить оставшиеся вопросы до 1 ноября», - заключил глава Минэкономразвития.

Для укрепления межрегионального сотрудничества ведётся подготовка второго «Форума межрегионального сотрудничества» России и Узбекистана с участием глав государств, который пройдёт в России.