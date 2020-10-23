ЛУКОЙЛ восстановил объем добычи газа в Узбекистане

ЛУКОЙЛ значительно увеличил объем добычи газа в Узбекистане до 70% проектной мощности. При этом добыча газа на Кандымской группе месторождений полностью восстановлена до 100%. На сегодняшний день среднесуточная добыча углеводородов составляет – 30 тыс. тонн /сутки, передает Trend со ссылкой на podrobno.uz.

В начале текущего года сокращение спроса и последующее снижение цен на газ на международных рынках из-за пандемии коронавирусной инфекции, привели к снижению потребления газа в мире, в том числе, к сокращению объемов добычи и экспорта узбекского газа. В результате падения спроса на газ в Китае добыча газа ЛУКОЙЛом в Узбекистане в первой половине года была снижена до 20% от проектных возможностей.

В рамках соглашений о разделе продукции с Республикой Узбекистан, ЛУКОЙЛ реализует масштабные проекты на месторождениях Хаузак-Шады, Кандым и Гиссар с общим объемом инвестиций около 8 млрд долларов. Доход Узбекистана от сотрудничества с ЛУКОЙЛом к настоящему времени составил более 4 млрд долларов.