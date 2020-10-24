Укрепляется международное сотрудничество между Узбекистаном и Китаем

23 октября состоялась онлайн-беседа между Министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухратом Садиковым и чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Узбекистан госпожой Цзян Янь, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Как отметил Министр ИКТ Ш. Садиков, Китайская Народная Республика является одним из ключевых и стратегических партнеров для Республики Узбекистан. Между нашими странами накоплен значительный опыт взаимодействия в различных отраслях экономики, в том числе в IT-сфере.

Госпожа Цзянь Янь, в свою очередь, также высоко оценила плодотворное партнерство между странами и реформы, проводимые в Узбекистане, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В ходе онлайн-встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и планах действий по перспективному сотрудничеству по вопросам развития системы электронного правительства, центров информационных технологий, технопарков и инновационных центров, IT-образования и внедрения новейших технологий.

Стороны отметили большой потенциал для развития сотрудничества между Узбекистаном и Китаем в области информационных технологий и выразили готовность мобилизовать все усилия в этом направлении.