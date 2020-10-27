Из плодоовощной продукции Узбекистан экспортировал больше всего черешню и виноград

За январь-сентябрь текущего года из плодоовощной продукции Узбекистана экспортировано за рубеж черешни на общую сумму 188,3 миллиона долларов США и виноград – на 118,6 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

На третьем месте с суммой в 82,1 миллиона долларов бобовые овощи. Сухофруктов было экспортировано на сумму 30,4 миллиона долларов, а орехов – на 19,6 миллиона долларов.

По информации Государственного комитета по статистике, объем экспорта плодоовощной продукции за 9 месяцев составил 1 088,7 тысячи тонн, а в стоимостном выражении, превысил 696,1 миллиона долларов. В частности, было продано за рубеж 581,5 тысячи тонн овощей на сумму 255,4 миллиона долларов, а также 282,5 тысячи тонн плодов и ягод на сумму 276,3 миллиона долларов.

В целом доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта за январь-сентябрь 2020 года составила 5,6 %.

Основные рынки экспорта плодоовощной продукции приходятся на Казахстан, Россию, Кыргызстан и Афганистан.