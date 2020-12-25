Uzbekistan Airways отменяет рейсы во Франкфурт

Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об отмене рейсов во Франкфурт 28 декабря 2020 года и 7 января 2021 года, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Данное решение принято с учетом выявления нового штамма COVID-19 в Британии.

Напомним, что республиканская специальная комиссия в целях сохранения эпидемиологической стабильности и предотвращения появления новых очагов коронавирусной инфекции в Узбекистане приняла решение временно приостановить авиасообщения с рядом стран.

Так, с 21 декабря по 10 января 2021 года приостанавливаются международные рейсы (въездные, выездные и транзитные рейсы в республику) с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР. Это связано с распространением нового штамма коронавируса.

Гражданам названных стран и лицам без гражданства, постоянно проживающие в этих государствах, а также гражданам третьих стран, посещавших указанные государства в течение последних 14 дней, запрещён въезд в Узбекистан в период действия ограничения.

Граждане Узбекистана и лица без гражданства, проживающие в стране, находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР и въезжающие в Узбекистан через третьи страны, подлежат 14-дневному карантину в карантинном центре или в соответствующем отеле.