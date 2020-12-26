«Узбекнефтегаз»: В Кашкадарье проведен ремонт на установке охлаждения газа

В Шуртанском нефтегазодобывающего управлении проведена реконструкция и ремонт установки охлаждения газа с помощью воздуха компрессорной станции «Bateman», сообщает Trend со ссылкой на Узбекнефтегаз.

В связи с тем, что установка охлаждения газа с помощью воздуха компрессорной станции «Bateman» эксплуатируется в течение длительного времени, произведена замена секций из-за снижения эффективности передачи газа от показателей регламента.

На станции была демонтирована секция установки охлаждения газа с помощью воздуха № АХ-031 и прошла переподготовку на заводе АО «Завод Узбекхиммаш» в Чирчике. Привезенная с завода секция была успешно смонтирована и введена в эксплуатацию в короткие сроки специалистами Шуртанского нефтегазодобывающего управления.

В результате на станции была подготовлена установка охлаждения газа с помощью воздуха, которая обеспечила бесперебойную работу и предотвратила снижение добычи природного газа.

Для справки: компрессорная станция «Bateman» расположена на территории Гузарского района Кашкадарьинской области и имеет 4 газоперекачивающих агрегата. Проектная мощность составляет 13 млрд кубометров природного газа в год. В 2003 году на станции были установлены и введены в эксплуатацию газоперекачивающие агрегаты производства американских компаний «Dresser Rand» и «General Electric».