В Узбекистане начнут выпускать легковые автомобили Lada и Renault
На производственной площадке ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак» организуют массовый выпуск легковушек марок LADA и Renault, передает Trend со ссылкой на uznews.uz.
Проект будет реализован в рамках инвестиционной программы на 2021−2023 годы, которая была утверждена постановлением президента Шавката Мирзиёева от 28 декабря.
Стоимость проекта составляет около $60,9 млн. В 2021 году планируется освоить инвестиции на сумму $33,3 млн.
Проектная мощность составит 100 тыс. автомобилей в год.
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