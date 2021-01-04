В Узбекистане начнут выпускать легковые автомобили Lada и Renault

На производственной площадке ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак» организуют массовый выпуск легковушек марок LADA и Renault, передает Trend со ссылкой на uznews.uz.

Проект будет реализован в рамках инвестиционной программы на 2021−2023 годы, которая была утверждена постановлением президента Шавката Мирзиёева от 28 декабря.

Стоимость проекта составляет около $60,9 млн. В 2021 году планируется освоить инвестиции на сумму $33,3 млн.

Проектная мощность составит 100 тыс. автомобилей в год.