В Бухаре состоялись Узбекско-Саудовский бизнес-форум и первое заседание Узбекско-Саудовского делового совета

23 января текущего года в г. Бухаре в рамках визита делегации Королевства Саудовской Аравии в Республику Узбекистан состоялись Узбекско-Саудовский бизнес-форум и первое заседание Узбекско-Саудовского делового совета, организованные Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Министерством инвестиций Королевства Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В мероприятиях приняли участие с саудовской стороны – министр инвестиций Королевства Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, руководство Министерства энергетики, Министерства промышленности и минеральных ресурсов, Совета торгово-промышленных палат Саудовской Аравии, Саудовского Центрального банка, Саудовского экспортно-импортного банка, Саудовского фонда развития и порядка 30 крупных саудовских компаний, таких как «Acwa Power», «Saudi Aramco», «Al-Bassam Petroleum Equipment», «Salic», «Bahri», «Elm», «Bait-Al Batterjee», «Ma’aden», «Saudi Airlines», а с узбекской стороны – заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзаков, руководители Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства иностранных дел, Министерства сельского хозяйства, Министерства транспорта, Торгово-промышленной палаты, а также других ведомств, отраслевых объединений и представители частного сектора.

В ходе мероприятий узбекской стороной был подчеркнут высокий уровень доверительных отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией, благодаря которому сегодня на совместной основе реализуются крупные проекты в сферах энергетики, химической и пищевой отраслях, а также в сфере услуг.

При этом подчеркивалась перспективность перехода к системному взаимовыгодному сотрудничеству в инвестиционной и торгово-экономической сферах, основой для чего будут являться благоприятные условия, созданные в Узбекистане для иностранного капитала, наряду с последовательным подходом к реализации двусторонних соглашений, ориентированным на полноценное и своевременное выполнение достигнутых договоренностей.

Саудовская сторона, высоко оценила темпы и результативность проводимых в Узбекистане социально-экономических реформ, а также открывающиеся в связи с этим широкие возможности для стимулирования двустороннего инвестиционного и торгового сотрудничества. Министром инвестиций Саудовской Аравии была выражена приверженность реализации последовательных практических мер по укреплению инвестиционных и экономических связей между двумя странами.

В данном контексте стороны приветствовали создание Узбекско-Саудовского делового совета в качестве надежной платформы для установления долгосрочных контактов между представителями частного бизнеса двух стран, создания благоприятных условий для узбекско-саудовского делового сотрудничества, а также поддержки и продвижения совместных проектов.

В ходе бизнес-форума был подробно раскрыт имеющийся потенциал для развития сотрудничества в перспективных отраслях – нефтегазовая и нефтехимическая отрасль, машиностроение, электротехническая, пищевая, текстильная и кожевенно-обувная промышленность, шелководство, инфраструктурное строительство и туризм. Также саудовские инвесторы и предприниматели были подробно проинформированы о созданных в Узбекистане условиях для привлечения и поддержки прямых иностранных инвестиций, предпринимаемых мерах по приватизации государственных активов и трансформации предприятий с государственным участием, а также о функционирующих механизмах защиты прав инвесторов, стимулирования экспорта и улучшения условий ведения бизнеса.

Участники получили возможность всесторонне ознакомиться с условиями, созданными в том или ином секторе для ведения инвестиционной и внешнеторговой деятельности в Узбекистане, обсудить общие интересы и перспективы сотрудничества и рассмотреть конкретные проектные предложения для дальнейшей совместной проработки. В целях обсуждения практических аспектов сотрудничества по конкретным направлениям и проектам были проведены встречи в форматах «G2B» и «B2B».

По итогам форума были подписаны Соглашение о сотрудничестве по созданию Совместного делового совета между Советом торгово-промышленных палат Саудовской Аравии и Торгово-промышленной палатой Узбекистана, Меморандум о взаимопонимании между АО «Uzbekistan airways» и авиакомпанией «Flynas» о развитии туризма, а также Меморандум о взаимопонимании между Центром исламской цивилизации в Узбекистане и Центром исламских исследований имени короля Фейсала.