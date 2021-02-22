Узбекистан впервые за три года не продавал золото в январе
Узбекистан впервые за три года не продавал золото в январе. Как сообщает Trend со ссылкой на spot.uz, это следует из данных Государственного комитета по статистики.
Страна начинала 2019 и 2020 годы с активной продажи благородного металла — доходило до того, что на него приходилось от 50% всего экспорта и больше.
В этом же году основным экспортом стали промышленные товары (35,7%), пищевые продукты (11%) и химические вещества (8,9%).
Отсутствием продажи золота можно объяснить сокращение всей внешней торговли на 657,6 млн или 22,2%.
Остальные показатели почти не изменились — Китай и Россия по-прежнему основные торговые партнеры, промышленное оборудование — основной импорт, закупки медицинских товаров растут.
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