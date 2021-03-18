Запускаются регулярные рейсы Ташкент-Минск-Ташкент
Регулярные рейсы из Ташкента в Минск будут выполняться 24, 28 и 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways, передает Trend со ссылкой на uznews.uz.
Авиабилеты можно приобрести на сайте компании, в офисе Uzbekistan airways sales или в офисах агентов.
Стоимость авиабилета по направлению Ташкент-Минск составляет 4,708 млн сумов в эконом-классе и 7,446 млн в бизнес-классе.
Лента новостей
Азербайджан проявил добрую волю, и не высказался против поставок российского газа в Армению – эксперт
Безответственное поведение Армении в связи с заминированными территориями должно быть серьезно осуждено - Хикмет Гаджиев
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ФОТО)
Сотрудникам Азербайджанского государственного русского драматического театра присвоены почетные звания
Азербайджан и Турция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства (ФОТО)
Необходимо составить карты территорий Армении, исторически являющихся азербайджанскими землями, с настоящими топонимами - НАНА
Президент Ильхам Алиев: На въезде в Шушу развевается флаг Азербайджана, отныне он будет развеваться вечно
Президент Ильхам Алиев: Я говорил, что Шуша станет одним из самых красивых городов не только Азербайджана, но и всего мира, и мы добьёмся этого
Президент Ильхам Алиев: Будет очень большой поток туристов в Шушу, поэтому здесь должны быть пяти-, четырех- и трехзвездочные отели
Президент Ильхам Алиев: Привести такой красивый город, как Шуша, с живописной природой в это состояние – вандализм (ВИДЕО)
Всем заразившимся коронавирусом рекомендовано стационарное лечение - главный инфекционист Азербайджана