Запускаются регулярные рейсы Ташкент-Минск-Ташкент

Регулярные рейсы из Ташкента в Минск будут выполняться 24, 28 и 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways, передает Trend со ссылкой на uznews.uz.



Авиабилеты можно приобрести на сайте компании, в офисе Uzbekistan airways sales или в офисах агентов.



Стоимость авиабилета по направлению Ташкент-Минск составляет 4,708 млн сумов в эконом-классе и 7,446 млн в бизнес-классе.