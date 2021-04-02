Компании Узбекистана и Индонезии обсуждают перспективы создания совместного производства

Руководители компаний «Узэлтехсаноат», «Артел Груп» и индонезийской «PT. Modena Indonesia» в режиме видеоконференцсвязи провели переговоры и обсудили совместные инвестиционные проекты в электротехнической отрасли, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Онлайн-встреча состоялась при содействии посольства Узбекистана в Индонезии.

В ходе мероприятия была представлена информация о промышленном и инвестиционном потенциале электротехнической отрасли Узбекистана. Также стороны обменялись данными по основным показателям деятельности компаний и рассмотрели возможные формы сотрудничества между «Артел Груп» и «PT Modena Indonesia», учитывая сравнительные преимущества обоих сторон.

В частности, компании обсудили возможности инвестирования в совместное продвижение брендов и развитие процессов локализации продуктов премиум класса на базе «Артел Груп» в Узбекистане. Кроме того, индонезийская компания намерена обеспечить экспорт узбекской продукции на рынки Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и России под брендом «MODENA».

По итогам переговоров стороны достигли ряда договорённостей, в частности о создании рабочей группы для выработки и реализации программы сотрудничества, проработки запуска совместного предприятия «Артел Груп» и «PT Modena Indonesia» в Узбекистане. Наряду с этим было предложено определить перечень новых видов продукции и компонентов на базе «Артел Груп», проработать совместный экспорт готовой продукции в страны СНГ и Ближнего Востока.

Первоначально компания «Modena» была основана в 1960 году в Италии, позднее в 1981 году выкуплена индонезийскими инвесторами и переименована в «PT. Modena Indonesia». На сегодняшний день компания производит ежегодно около 22 миллионов единиц из 50 видов электротехнической продукции, включая бытовую технику, батареи и зарядные устройства, индустриальное и медицинское оборудование. В прошлом году оборот «Modena» составил 8,7 миллиарда долларов США.