Узбекистан начал поставлять бобовые продукты на французский рынок

Компания «Global Export» содействии посольства Узбекистана и Агентства по продвижению экспорта отгрузила первую партию бобовых продуктов для известной французской компании «Bonduelle», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Французский рынок считается одним из наиболее требовательных рынков Европы, завозимая продукция должна отвечать высоким стандартам качества и безопасности, а также иметь соответствующую маркировку и упаковку.

Основанная в 1853 году компания «Bonduelle» является мировым лидером в сфере переработки, консервирования и замораживания овощей, а также производства готовых салатов.

В результате активной совместной работы по налаживанию сотрудничества с французскими импортерами, в том числе нахождению соответствующей их требованиям бобовой продукции узбекская компания «Global Export» одной из первых начала осуществлять поставки сельскохозяйственной продукции на французский рынок.

Следует отметить, что сегодня в рамках получения Узбекистаном статуса бенефициара специальной системы преференций ЕС для устойчивого развития и эффективного управления «GSP+» компания «Global Export» намерена наращивать экспорт бобовой и других видов плодоовощной продукции на рынок Франции.