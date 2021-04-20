ВВП Узбекистана вырос на 3% в первом квартале

Рост объема ВВП Узбекистана в первом квартале составил 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как передает Trend со ссылкой на kursiv.uz, об этом сообщил Госкомстат республики в обзоре социально-экономического развития РУз.

За три месяца индекс физического объема промышленного производства вырос на 3,8%. Для сравнения, в прошлом году увеличение было на 1,9%. Рост в сельском хозяйстве составил 3,1% (в 2020 – 3,9%). Сфера строительства поднялась на 0,5%, что на 6 пунктов меньше, чем в прошлом году. Услуги выросли на 5,8% (в 2020 – 9,9%).

Численность постоянного населения республики на 1 апреля составила 34,69 млн, что почти на 2% больше, чем годом ранее.

Ранее «Курсив» писал, что ВВП Узбекистана в 2020 году вырос на 1,6%. Центробанк республики спрогнозировал рост реального ВВП Узбекистана в 2021 году на 4,5 - 5,5%.