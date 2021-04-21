Центробанк Узбекистана назвал общую сумму ипотечных кредитов, выданных за последние четыре года

За последние 4 года и 3 месяца 2021 года коммерческие банки Узбекистана выдали ипотечные кредиты на сумму 27,5 трлн сумов 232,4 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка Узбекистана, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

В результате остаток по ипотечным кредитам в первом квартале текущего года составил 29,4 трлн сумов, что почти в четыре раза больше, чем в 2016 году.

До 19 апреля в 2020 и 2021 году по новому порядку были выданы ипотечные кредиты на общую сумму 2 638 млрд сумов 12 138 гражданам (1747 млрд сумов в 2020 году и 891 млрд сумов в 2021 году).

За этот же период ипотечные кредиты на сумму 743,1 млрд сумов были выданы 3 370 людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий по новому порядку.