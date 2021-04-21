С начала года в Узбекистан ввезли почти 100 электромобилей

С начала года в Узбекистане ввезли автомобили на $58,9 млн. Из них $1,8 млн пришлись на электромобили. Как передает Trend, об этом сообщили Spot в пресс-службе Государственного комитета по статистике.

Всего за первые три месяца в страну ввезли 91 электромобиль. Для сравнения, за весь 2020 год был импортирован 131 электромобиль.

Государство пока не принимает участие в создании инфраструктуры для электромобилей. Те немногие зарядные станции, что уже есть в Ташкенте и Фергане, установили частные компании. Сеть супермаркетов Makro и вовсе начала создание целой сети.

Несмотря на это, электромобили привлекательнее за счет цены. Так как на их импорт недавно ввели льготы (с 2019 года не надо платить таможенную пошлину, ни акцизный налог), то за них не приходится переплачивать.

Ранее Spot рассказывал, как и почему предприниматели Узбекистана пересаживаются на электромобили.