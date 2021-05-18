Uzbekistan Airways объявила гарантированные чартерные рейсы в Москву. Приобрести авиабилеты могут не только узбекистанцы, но и граждане Таджикистана, а также России, передает Trend со ссылкой на Kun.Uz.

«Перелёт из городов РФ в Узбекистан разрешён с обязательным предоставлением справки о прохождении проверки ПЦР (действительна не более чем за 72 часа до вылета рейса) и соблюдением визового режима Республики Узбекистан. Пассажиры без справки ПЦР на рейсы авиакомпании допущены не будут (детям до 2 лет справка не требуется)», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что количество мест ограничено, а в расписании возможны изменения.

Напомним, в начале апреля Uzbekistan Airways объявила о возобновлении регулярных рейсов в Москву.

Тогда в пресс-службе компании сообщили, что начиная с апреля 2021 года, на еженедельной основе, по субботам возобновляется регулярный рейс по маршруту «Ташкент - Москва – Ташкент».