Узбекистан готов к взаимодействию в рамках развития производства электромобилей на пространстве СНГ

Под председательством Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана в формате видеоконференции состоялось VII заседание Совета по промышленной политике государств-участников СНГ, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

На заседании были рассмотрены и обсуждены 12 вопросов, охватывающих 5 проектов документов и информационно-аналитические материалы.

В рамках заседания узбекская сторона предоставила для обсуждения проект Программы концептуальных направлений развития промышленной кооперации между государствами–членами Содружества. Проект был подготовлен в рамках реализации инициативы о принятии программы промышленной кооперации в СНГ, выдвинутой президентом Шавкатом Мирзиёевым на саммите глав государств СНГ 18 декабря 2020 года.

Также узбекская сторона подтвердила свою готовность к взаимодействию в рамках развития производства электромобилей на пространстве СНГ.

По итогам встречи участниками заседания подписано 12 решений, достигнута договоренность о проведении очередного заседания Совета в очном формате в 2022 году в Узбекистане.

Напомним, что 8 мая для Узбекистана вступило в силу Соглашение о сотрудничестве в области промышленности и создании Совета по промышленной политике государств-участников СНГ.