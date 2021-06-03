В Амстердаме планируют открыть узбекский Торговый дом

Представители посольства Узбекистана в странах Бенилюкс в рамках церемонии открытия в Роттердаме биохимической лаборатории безопасности пищевых продуктов голландской компании «QTI Services B.V» провели продуктивные переговоры с директорами фирм «Agri food NL LTD», «Parfum Worldwide» и «Afghan Dutch BV», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе встреч иностранные инвесторы были проинформированы о созданном в нашей стране благоприятном инвестиционном климате, широком спектре возможностей, предоставляемых предпринимателям, а также недавнем получении новых льгот для импорта национальной продукции в Европейский союз.

Голландские инвесторы отметили, что внимательно изучают осуществляемые в Узбекистане социально-экономические преобразования, подчеркнув при этом, что основанием позитивных успехов в нашей стране являются результаты эффективных реформ во всех сферах и созданные возможности для сотрудничества с предпринимателями зарубежных стран.

Выразив уверенность в перспективах сотрудничества с Узбекистаном, предприниматели заявили, что имеют в планах открытие узбекского Торгового дома в Нидерландах и увеличение ассортимента узбекских национальных товаров, пользующихся повышенным спросом на европейском рынке.

Было отмечено, что инвесторам, имеющим большой опыт работы на европейских и мировых рынках, следует обратить особое внимание на увеличение экспорта узбекской продукции в Европу, в первую очередь, на качество, одинаковый калибр продукции и ее биологическую чистоту. Для реализации этих задач, голландские партнеры готовы создать в Узбекистане современную лабораторию для проверки европейского качества и биологической чистоты пищевых продуктов, а также для обучения узбекских специалистов в этой области.

Также стороны обменялись мнениями о перспективах создания голландскими предпринимателями в ближайшем будущем туристических, культурных и языковых центров и подготовки для них в сотрудничестве с представителями Узбекистана профессиональных кадров, а также по открытию узбекских национальных ресторанов в городах Европы.