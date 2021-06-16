В Узбекистане упрощено получение гражданства

Президент Шавкат Мирзиёев 14 июня подписал закон о внесении дополнений и изменений в закон «О гражданстве Республики Узбекистан», передает Trend со ссылкой на Газета.uz.

Президент Шавкат Мирзиёев 14 июня подписал закон о внесении дополнений и изменений в закон «О гражданстве Республики Узбекистан».

Поправки в закон предусматривают признание гражданами Узбекистана:

лиц без гражданства, зарегистрированных по месту постоянного проживания в Узбекистане до 1 января 2005 года (ранее — до 1 января 1995 года) и ранее не состоявших в гражданстве иностранного государства;

лиц без гражданства, постоянно проживающих в Узбекистане не менее 15 лет и не состоявших в гражданстве иностранного государства в течение этого периода;

детей, один из родителей которых признан гражданином Узбекистана, не принявших гражданство иностранного государства и проживающих в Узбекистане.

При отсутствии документов, подтверждающих факты для признания гражданства Узбекистана, заявитель может установить эти факты через суд.

Лицу, которое приобрело гражданство Узбекистана, выдаются:

органом внутренних дел — идентификационная карта гражданина Узбекистана или другой документ, подтверждающий наличие гражданства Узбекистана;

консульским учреждением — биометрический паспорт гражданина Узбекистана для выезда за границу или другой документ, подтверждающий наличие гражданства Узбекистана.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования 15 июня.