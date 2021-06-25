В Узбекистане увеличился объем реализованной цементной продукции

С января по 11 июня 2021 года на биржу было выставлено 4,21 млн. тонн цемента. Из этого количества 4,13 млн. тонн (98,1%) реализовано по средней цене 595,4 тыс. сумов за тонну, передает Trend со ссылкой на Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ).

Объем реализации цементной продукции за этот период оказался на 14,5% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Среднемесячный объем реализации составил свыше 688 тыс. тонн.

В продажах лидирует АО «Кизилкумцемент». Его доля составила 37,2%. Второе место занял АО «Ахангаранцемент» с удельным весом 20,9%. На следующих позициях находятся цементные заводы АО «Алмалыкский ГМК» — 20,1%, АО «Бекабадцемент» — 9,3% и АО «Кувасайцемент» — 7%.

Объем продукции, выставляемой на торги вышеуказанными предприятиями, составляет 94,6% от общего объема продаж цемента через биржу.

На протяжении всего прошедшего периода цены на цемент формировались исключительно по рыночным правилам спроса и предложения. За рассматриваемый период средние цены в разрезе заводов были в диапазоне от 569,6 тыс. сумов до 675,6 тыс. сумов за тонну.

В структуре покупателей в разрезе регионов наибольший спрос на цемент отмечен в городе Ташкент и Ташкентской области, совокупная доля которых составила 24%. Сурхандарьинская область занимает 12% цементного рынка. Доля Самаркандской области 11%, по 10 % рынка заняли Бухарская и Кашкадарьинская области. Доля остальных регионов сравнительно ниже.

Напомним, на недавней пресс-конференции «Строительные материалы: контроль и качество» директор Научно-исследовательского и инжинирингового центра ассоциации «Узсаноаткурилишматериаллари» Саидахмад Раззоков привел характерную статистику: в 2019 году мощность производства цемента в республике составляла всего 6,5 миллиона тонн. Сегодня данный показатель равен 14,5 миллиона тонн. К 2024 году мы достигнем 25 миллионов тонн. Чем больше будет объем производства, тем меньше рост спроса будет отражаться на стоимости продукции. Таким образом, можно обеспечить стабильность цен.