Россельхознадзор разрешил импорт томатов и перца из Ферганской области Узбекистана
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) разрешила поставки томатов и перца в Россию из Ферганской области с 28 июня 2021 года в Узбекистан, передает Trend со ссылкой на Россельхознадзор.
Согласно информации, Россельхознадзор под гарантию Государственной карантинной инспекции растений при Кабинете Министров Узбекистана разрешил поставки в Россию помидоров и перца с 15 узбекских предприятий, расположенных в Ферганской области.
Такое решение было принято на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)), а также по результатам достигнутых договоренностей на состоявшихся 22 июня 2021 года переговорах между ведомствами.
Томаты разрешается ввозить:
ООО "Грин Хаус Дангара" (Дангаринский район);
ООО "Дангара агро томат" (Дангаринский район);
ООО "Камолхон хожи ота" (Дангаринский район)
"ООО "Кодирова Мамлакатхон саодати" (Дангаринский район);
Ф/Х "Жамолхон Усмонов" (Куштепинский район);
ООО "Водий Агро Ворлд" (город Кувасай);
ООО "Исакхонзода Ханифахон" (город Кувасай);
ООО "Агро Сервис Азиа" (город Кувасай);
ООО “Марвел Инвест” (Багдадский район);
Ф/Х "Богбон Саркор" (Ташлакский район);
ООО "Реал кабел инвест" (Дангаринский район).
Перец разрешается ввозить с предприятий:
ООО "Юлдашев Элдор" (Бешарыкский район);
ООО “Vostochniy Aromat” (Багдадский район);
Ф/Х "Богбон Саркор" (Ташлакский район);
ООО "Far Promteximpeks" (Ферганский район).
Напомним, что запрет был введен с конца ноября прошлого года из-за обнаружения в продукции из Ферганской области вируса коричневой морщинистости плодов томата.