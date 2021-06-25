Россельхознадзор разрешил импорт томатов и перца из Ферганской области Узбекистана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) разрешила поставки томатов и перца в Россию из Ферганской области с 28 июня 2021 года в Узбекистан, передает Trend со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации, Россельхознадзор под гарантию Государственной карантинной инспекции растений при Кабинете Министров Узбекистана разрешил поставки в Россию помидоров и перца с 15 узбекских предприятий, расположенных в Ферганской области.

Такое решение было принято на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)), а также по результатам достигнутых договоренностей на состоявшихся 22 июня 2021 года переговорах между ведомствами.

Томаты разрешается ввозить:

ООО "Грин Хаус Дангара" (Дангаринский район);

ООО "Дангара агро томат" (Дангаринский район);

ООО "Камолхон хожи ота" (Дангаринский район)

"ООО "Кодирова Мамлакатхон саодати" (Дангаринский район);

Ф/Х "Жамолхон Усмонов" (Куштепинский район);

ООО "Водий Агро Ворлд" (город Кувасай);

ООО "Исакхонзода Ханифахон" (город Кувасай);

ООО "Агро Сервис Азиа" (город Кувасай);

ООО “Марвел Инвест” (Багдадский район);

Ф/Х "Богбон Саркор" (Ташлакский район);

ООО "Реал кабел инвест" (Дангаринский район).

Перец разрешается ввозить с предприятий:

ООО "Юлдашев Элдор" (Бешарыкский район);

ООО “Vostochniy Aromat” (Багдадский район);

Ф/Х "Богбон Саркор" (Ташлакский район);

ООО "Far Promteximpeks" (Ферганский район).

Напомним, что запрет был введен с конца ноября прошлого года из-за обнаружения в продукции из Ферганской области вируса коричневой морщинистости плодов томата.